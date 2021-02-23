Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği: Pandemide stres ve endişe seks durgunluğuna sebep oldu

Sosyal hayatta yaşanan olumsuzluklar, ekonomik ve psikolojik sorunlar, hastalığa yakalanma korkusu, çiftler arasındaki tartışmalar ve partnerini beğenmeme birçok etken bu süreçte cinsel hayatı olumsuz etkiledi. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe, pandeminin seks durgunluğuna neden olduğunu belirtirken, Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Sarıkaya da pandemi sürecinde pek çok insanın daha yüksek düzeyde stres ve endişe yaşadığını bunun da cinsel isteği azalttığına vurgu yaptı. Çiftler, ilişkilerinin ve cinsel hayatlarının pandemiden nasıl etkilendiğini anlattı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Sarıkayada, pandemi sürecinden cinsel yaşamda yaşanan değişime dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi süreci cinsel yaşamı biyolojik ve hormonal açıdan etkiledi. Bu süreçte pek çok insan daha yüksek düzeyde stres ve endişe yaşıyor. Bu da beynimize tehlikede olduğumuz mesajını gönderiyor. Tehlikede olduğumuzda, evrimsel bir bakış açısıyla seks yapmak nadiren iyi bir fikirdir. Stres kaynaklı kortizol seviyelerinin artması, cinsel isteğin azalmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Ayrıca evden çalışma, tüm zamanı bir arada geçirme, çocukların gün boyu evde olması, mesai sürelerinin artması, kişisel alan ve mahremiyet ile ilgili sorunlar da yaratabiliyor. Bu durum kişisel bakımın azalması ve uyaran eksikliğine bağlı cinsel isteğin azalmasına yol açabiliyor.

“Cinsel içerikli konuşmalar, cinsel fantezilerin aşılması, yeni pozisyonlar denenmesi, erotik içerikli video film seyredilmesi…”

Bu noktada cinsel çeşitliliğin arttırılması, cinsel içerikli konuşmalar, mesajlaşmalar ve flörtleşmeler, cinsel fantezilerin aşılması, yeni pozisyonlar denenmesi, erotik içerikli video film seyredilmesi, cinsel oyuncakların kullanılması, cinsel istek ve uyarılmanın ve cinsellikten alınan doyumun arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bu yöntemlere rağmen sorunun halen devam etmesi halinde ise cinsellik ve cinsel terapiler alanında uzmanlaşmış bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmalarını önerebiliriz.”

“Cinsel özgüven kaybı yaşanıyor”

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe Pandemide aynı evi paylaştıkları için sürekli birlikte zaman geçirmek zorunda kalan çiftler ve farklı yerlerde yaşadıkları için bir araya gelemeyen çiftlerin hem duygusal hem de cinsel ilişkileri olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek şunları aktardı:

“Sosyal yaşamdan izole olmak, hastalığa yakalanma korkusu, maddi sıkıntılar, gelecek kaygısı, can sıkıntısı gibi pek çok olumsuzluk pandemi sürecini büyük bir stres faktörü haline getirdi. Yaşanan stresin yüksek seviyelere çıkmasının cinsel isteksizliğe ve seks durgunluğuna yol açması olağan bir durum. Stres ve geleceğe dair kaygılar adrenalin ve kortizol hormonlarının daha çok salgılanmasına neden olur. Vücutta adrenalin ve kortizol yükseldiğinde libido düşer, cinsel istek azalır. Çünkü seks sadece fiziksel bir etkinlik değil, aksine bedenin ve ruhun bütünleştiği duygusal bir deneyimdir.

“Çiftler arasındaki farklılıklar bu dönemde daha belirgin hale gelebilir”

Bireysel olarak kişinin kendi psikolojik durumunun yanı sıra çift ilişkisiyle de bağlantılıdır. Bazı kişiler sekse olan ilgisini tamamen kaybederken, bazıları cinselliği bağlantıda kalmak ve kaygıyı azaltmak için başa çıkma mekanizması olarak kullanılabilir. Çiftler arasındaki farklılıklar bu dönemde daha belirgin hale gelebilir ve cinsel istek uyuşmazlığı riskini artırabilir. Her zaman evde olmanın sonucunda öz bakıma özen göstermemek, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları yüzünden kilo artışı gibi faktörler de eklenince kişinin beden imgesi de bozulabilir. Tüm bu faktörler cinsel özgüven kaybına ve libido düşmesine yol açar.”