Cinsel ilişki sırasında partnerler eşit mi zevk alıyor?

Birleşik Krallık’ta 6 bin 700 kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, her 13 kadından 1’i seks sırasında fiziksel acı çekiyor. Seks sırasında canı yanan kadınlar seksle aralarının iyi olmadıklarını hissediyor, ıslanma ve orgazm olma konusunda da sıkıntı yaşıyor.

Doğum bilimi ve jinekoloji dergisi BJOG tarafından yapılan araştırmaya göre, seks sırasında acı çeken kadınların yüzde 2’si, çektikleri acının “ciddi” boyutlarda olduğunu söylüyor. Bunun nedenleri arasında vajinada gizli bir medikal sorun ya da idrar yolu enfeksiyonları bulunabiliyor. Fakat çoğu durumda, çekilen acının nedeni, vajina ıslaklığının yeterli seviyede olmamasından kaynaklanıyor. Araştırmaya göre, acı çeken kadınların yüzde 45’i vajinada kuruluk sorunu yaşıyor. Bu da seksi onlar için çekilmez hale getiriyor.

Men’s Health Türkiye’de yer alan habere göre, çözüm için, cinsel ilişki sırasında sorun yaşayan kadınların partnerlerine de önemli bir sorumluluk düşüyor. Partneriniz ilişki sırasında acı çektiğini belirtiyorsa, onun taleplerine odaklanmak, acele etmemek ve yalnızca cinsel birleşme kısmına odaklanıp kalmamak bir çözüm olabilir. Aksi taktirde partneriniz daha da gerilecek, üzerine binen stres daha da artacak ve deneyimleyeceği seks bir kâbusa dönüşecektir.

Bu noktada devreye iletişim giriyor: Ona seksten ne beklediğini, ona nelerin zevk verdiğini ve nelerden hoşlanmadığını sorun. Kendini hangi durumda nasıl hissediyor, bunları ortaya çıkarmaya çalışın. Açık ve tam anlamıyla dürüst olmanız, onu da rahatlatacak ve doğruların açık şekilde konuşulabilmesine zemin hazırlayacaktır.