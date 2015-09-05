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Sağlık

Cinsel ilişki esnasında penisi kırıldı, doktoru uyardı: Başınıza gelirse, çekinmeden hastaneye gidin!

'Penis kırılması cinsel fonksiyonu olan her erkekte görülebilir'

05 Eylül 2015 22:06

Denizli'de yaşayan 49 yaşındaki G.Y'nin, cinsel ilişkide penisi kırıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Alper Başakçı, olayın sık gerçekleşen vakalardan olduğunu, sorunu yaşayanların çekinmeden müracaat ederek tedavi olmaları gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberne göre, Denizli'de yaşayan G.Y.'nin, dün gece partneriyle girdiği cinsel ilişki esnasında penisi kırıldı. G.Y, tedavi için Denizli Cerrahi Hastanesi'ne gitti. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Alper Başakçı, hastaya gerekli operasyonu yaptı.

Penis kırılması vakasının sık yaşandığına dikkati çeken Opr. Dr. Başakçı, "Penis kırılması ürolojik acil bir durumdur. Bu konudaki bilgi eksikliği, olumsuz gelişmelere neden olabiliyor" dedi. Opr. Dr. Başakçı, şunları söyledi:

"Penisi saran kanın toplandığı bir kılıf var. Bu kılıfın belli bir bölgesinin aşırı zorlanmaya bağlı yırtılmasından dolayı kan dışarı boşalıyor ve penis etrafında cildin altında morarma şişme ağrı gibi şikayetler birden ortaya çıkıyor. Genellikle hastalar 'çıt diye kırılma diye sesi geldi' diye anlatır. Sonrasında da acilen doktora gitmeleri gerekir. Penis kırılmaları, ereksiyon halindeyken olur. Normal durumunda kırılma olması beklenmez. Penisi kırılan G.Y.'ye idrar kanalını kesmediği için, gerekli müdahaleyi vaktinde yaptık ve sağlığına kavuştu. Bazen penisi kırılan kişiler çekimser olabiliyor ve hastaneye gitmiyor. Böyle düşünmesinler. Yaklaşık bir saat kadar süren bir operasyondan sonra, normal durumlarda bir veya iki gün sonra taburcu ediyoruz. Altı hafta sonra da tamamen iyileşiyorlar. Penis kırılması cinsel fonksiyonu olan her erkekte görülebilir. 80 yaşında da olabilir, 20-30 yaşında da olabilir. 'Bende olmaz' denemez. Penis kırılmalarından korunmak için, cinsel ilişki sırasında ani ve ters hareketlerden kaçınılması, penis sertleşme halindeyken kıvrılmaması gerekir." 

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