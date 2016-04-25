Cinsel bölgedeki şekil bozukluğu psikolojiyi bozar mı?

Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, kadının dış genital organlarındaki normalden farklı bir görünümün, kişinin psikolojisini ve cinsel yaşantısını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, kadınların cinselliğinin ve bu bölgeyle ilgili sorunlarının çok rahat konuşulamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, kadının dış genital organlarındaki normalden farklı bir görünümün, kişinin psikolojisini ve cinsel yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ve kimse ile paylaşamadığı bir sorun halini alabildiğini belirtiyor.

Kadının kendisini çirkin veya yetersiz hissetmesine, cinsellikten kaçınmasına yol açabildiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Karabulut, kadınlar da genital bölgelerle ilgili sorunların doğuştan veya gebelik sonrası oluşan deformasyonlar şeklinde olabildiğini vurguluyor.

"Genetik bölge estetiğinin isteklere göre değişiyor"





Doğuştan olan problemlerin dış genital organlarla birlikte iç genital organ anormallikleri, hiç gelişmeme, fazla gelişme veya anormal gelişme tarzında olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, bu durumun doğumda veya ergenlik döneminde regl problemleriyle ortaya çıkabildiğini dikkat çekiyor.



Gebelik dönemindeki hormonal değişiklikler, doğum, fazla kilo alıp verme veya yaşlanma nedeniyle de genital bölge derisinde elastikiyet kaybı ve sarkmaların ortaya çıkabildiğine değinen Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, genital bölgedeki deformasyonların çözümüne yönelik olarak uygulanacak genital estetik ameliyatlarının, sorunun bulunduğu bölgeye göre seçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



Kadınlarda cinsel bölge estetiği konusunda iç dudakların küçültülmesi (Labia Minora), dış dudak estetiği (Labia Majora), Pubis estetiği ve Vajina estetiği yöntemleri olduğunu belirten Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, genetik bölge estetiğinin isteklere göre değiştiğini anlatıyor.



Genital estetik dedikleri zaman hastanın yaş grubuna da bağlı olarak bir miktar istekler şekillendiğini anlatan Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, sezeryanla oluşan doğumların bile hormonal değişikliklere bağlı olarak hastalarda vajenin genişlemesi söz konusu olabildiğini ifade ediyor.

Vajen daraltmasını en çok genç kızlar talep ediyor

Vajen daraltılması estetiğinin en çok genç kızlarda ve yetişkin yaştaki kadınlarda görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut, hijyenin sağlanması, mayo bikini giyildiğinde rahatsızlık yaratmaması açısından labium minora isimli küçük dudakların küçültülmesi estetiğinin yapıldığını açıklıyor.



Vajina daraltmanın zor bir operasyon olmadığını söyleyen Karabulut, lokal anestezi ve sedasyon altında ama mutlaka ameliyathanede yapılması gereken bir işlem olduğuna dikkat çekiyor.



Bunun dışında o bölgede estetik açıdan vulvanın dolgunlaştırılması operasyonlarını anlatan Karabulut, özellikle menapoza doğru o bölgede atrofi yani zayıflama olduğunu ama bazen gençlerde de yapısal olarak belirdiğini ifade ediyor. Bu durumda da o bölgenin yağ enjeksiyonları ile dolgunlaştırılmasının en sık olan istekler arasında yer aldığını sözlerine ekliyor.

Kıyafet giyerken genital bölge belirgin bir şekilde mi gözüküyor?

Pubis bölgesindeki yağlanmanın pantolon giymeye engel olduğunu, elbiseden bile belli olabildiğine dikkat çeken Karabulut, bu durumda pubise uygulanan liposuction sorununun büyük ölçüde sorunu çözdüğünü anlatıyor.



Pubis dedikleri bölgenin aşırı dolgun olması yani alt karın altındaki kemiğin üstünün çok dolgun olması durumunda vakaya göre liposaction yapılabildiğini ama eğer bunun nedeninin yukarıdaki karnın son derece gevşek bol derili olmasıysa o zaman iki operasyonu kombin bir şekilde yapabildiklerini sözlerine ekliyor. Bu problemin de çoğunlukla kılık kıyafet giymekle ilgili sıkıntı yaratabildiğini belirtiyor.