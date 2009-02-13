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Yaşam

Cinnet getirdi ailesini vurdu

Ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Fikret Özbaşaran, eşini öldürdü, iki çocuğunu ağır yaraladı.

13 Şubat 2009 02:00

Ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Fikret Özbaşaran, eşini öldürdü, iki çocuğunu ağır yaraladı.

Ankara cinnet getiren bir baba, karısını öldürdü, iki çocuğunu ağır yaraladı. Ankara, Keçiören'de bulunan Duru Apartmanı öğle saatlerinde silah sesleri ile yankılandı. Ankara'da kuyumculuk yapan Fikret Özbaşaran, silahla önce Ödül ve Atacan isimli çocuklarını sonra da karısını vurdu. İki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, anne Ayfer Özbaşaran ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ayfer Özbaşaran'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ağır yaralandı

Ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen baba, iki çocuğunu yaralayıp, eşini öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar etmek istedi. Baba Fikret Özbaşaran da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan korkunç olayın yaşandığı yere gelen çocukların öğretmenin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

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