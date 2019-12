-ÇİNLİLER "HAYDA BRE" DEDİ ŞANGHAY (A.A) - 19.06.2011 - Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 14. Şanghay Uluslararası Film Festivalinde Türkiye'den katılan "Hayda Bre" filmi, En İyi Film ödülüyle Altın Kadehin sahibi oldu. Dünya genelinden 1600 film arasından seçilip 16 film ile yarışan Orhan Oğuz'un yönettiği "Hayda Bre" filmi, festivalde birincilik ödülünün yanı sıra En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de aldı. AA muhabirine konuşan filmin yönetmen Oğuz, Türk filminin burada güçlü olduğunu hissettiklerini ve böyle bir ödülü Türkiye adına almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Oğuz, "Hayda Bre"yi birinci yapan en büyük unsurun duygusallığı öne çıkarması olduğunu belirterek, "filmin değişik hikayesi ve duygu yüklü olması" bize bu ödülü kazandırdı şeklinde konuştu. Filmin başrol oyuncularından, Makedonyalı bir Türk pehlivanı Şabanaga'yı canlandıran Şevket Emrullah'ın rahatsızlığı nedeniyle ödülünü kendisinin alamadığını belirten Oğuz, bu ödülün Emrullah'a iyi geleceğini kaydetti. Oğuz, kazandıkları "Altın Kadeh"i Şanghay'dan Türk halkının şerefine kaldırdığını söyleyerek, Çinlilerin ilk günden beri filme büyük ilgi gösterdiğini ve sezgilerinin kendilerini yanıltmadığını ifade etti. Törene katılan Şanghay Başkonsolosu Deniz Eke de film ekibini tebrik ederek, Çinli izleyicilerden olumlu tepkiler alındığını ve Türk Çin sinemaları arasında daha fazla işbirliği görmeyi arzu ettiklerini söyledi. Eke, dünyaca ünlü Şanghay Uluslararası Film Festivalinde gelecek yıl daha fazla Türk filmi ve oyuncusunu ağırlamaktan memnun olacaklarını ifade etti. Törene yönetmen Orhan Oğuz'un yanı sıra başrol oyuncularından Nilüfer Açıkalın ve filmin yapımcısı Yasemin Küçükçavdar katıldı. Dünya genelinden 1600 filmin başvurduğu ve sadece 16 filmin yarıştığı festivaldeki tek Türk filmi olan Hayda Bre, bir hafta boyunca dünyanın ünlü yapımlarıyla yarıştı. Orhan Oğuz'un kendi hayatından esinlenerek hazırladığı filmde, Makedonya'da bir kasabada, sade bir yaşantı süren eski bir Türk pehlivan'ın, İstanbul'a gittikten sonra taşra ve kent yaşamı arasında yaşadıkları anlatılıyor. Görkemli gösterilerin yapıldığı törende ödül alan diğer filmler ise şöyle; En İyi Film "Altın Kadeh": Hayda Bre (Türkiye), En iyi Erkek Oyuncu: Şevket Emrullah (Hayda Bre, Türkiye), En İyi Kadın Oyuncu: Lü Şıng Çın (The young man sings folk song in the opposite door, Çin), En İyi Sinematografi: Friday Killer (Tayland), En İyi Yönetmen: Han Cie (Mr. Tree, Çin), En İyi Senaryo: (The young man sings folk song in the opposite door, Çin), En İyi Müzik: The young man sings folk song in the opposite door (Çin), Jüri Özel Ödülü: Friday Killer (Tayland), Jüri Grand Prix: Mr. Tree (Çin)