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Kültür-Sanat

Çinli yönetmenin filmine tam not

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışan Çinli yönetmen Vivian Qu'nun 'Melekler Beyaz Giyer' filmi seyirciden tam not aldı

25 Ekim 2017 16:34

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde yarışan Çinli yönetmen Vivian Qu\'nun \'Melekler Beyaz Giyer\' filmi seyirciden tam not aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde yarışan \'Melekler Beyaz Giyer\' filminin ikinci gösterimi, sabah saatlerinde AKM Perge Salonu\'nda yapıldı. İki genç kızın otelde yaşlı bir adamın saldırısına uğraması ve resepsiyonda çalışan genç bir kadının işini kaybetme korkusu yüzünden bir şey söylememesini konu edinen film, seyircilerden tam not aldı.
österimin ardından filmin yönetmeni Çinli Vivian Qu sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Sanatseverler, yönetmeni tebrik etti ve filmin etkisinde kaldıklarını söyledi. Yönetmen Vivian Qu, bu tür olayların yaşandığını ama birçok kişinin bunu konuşmaktan kaçındığını söyledi. Filmde oynayan küçük kız çocuğu için 1000\'in üzerinde çocukla irtibat kurduklarını belirten Qu, \"Filmde oynayan kızı, kostüm dizaynırım bana önerdi. Çok yetenekli olduğunu gördük. Rolünü çok iyi yaptı\" dedi.
Filmin Türkiye\'de gösterime gireceğini belirten Qu, filmde saf, temiz olmayan bakış açısı ile bunun tersini işlediğini söyledi. Bir seyircinin filmin bir sahnesinde adalet vurgusu yapıldığına dikkati çekmesi üzerine Qu, \"Eğer adalet olsaydı ben bu filmi yapmazdım\" dedi.

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