Çinli uzman: Covid-19'lu çocuklarda görülen başlıca semptomlar ateş, ishal ve kusma

Çinli uzmanlar, yeni tip Koronavirüs'lü (Covid-19) çocuklarda görülen başlıca semptomların ateş, ishal ve kusma olduğunu tespit etti.

Çin'in batısındaki 4 hastanede yapılan araştırmanın sonuçları Public Library of Science (PLoS) Medicine dergisinde yayımlandı.

Buna göre Koronavirüs'e yakalanan çocuklarda görülen başlıca semptomlar ateş, ishal ve kusma olarak belirlendi. Çocuklarda akciğer sorunlarının daha geç dönemde görüldüğü sonucuna varıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre gözlem altında tutulan enfekte çocukların yüzde 76'sında yüksek ateş görülürken bu oran yetişkinlerde yüzde 44'te kaldı.

Çocukların yüzde 62'sinde şiddetli öksürük görülürken yüzde 12'sinde ise ishal ve kusma belirtileri kaydedildi.

Çinli bilim insanlarının daha önce gerçekleştirdiği bir araştırma, hafif Koronavirüs semptomları geçirmelerine rağmen çocukların virüsü yetişkinlere taşıyabileceğini ortaya koymuştu.