Çinli şirket Sinopharm, Koronavirüs aşısının koruyuculuk oranını yüzde 79.3 olarak açıkladı

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Çinli şirket Sinopharm'ın Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de Covid-19'a karşı aşı geliştirmişti.

Çin'de Sinopharm'ın yanı sıra en az dört şirket, Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor.