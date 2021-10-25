Çinli şirket açıkladı: Uçan araba 2024'te piyasaya sürülecek

Çinli elektrikli otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem karada gidebilen uçan arabayı 2024'te üretmeye başlayacak.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng’in bir iştiraki olan HT Aero, havada uçabilen ve yollarda sürülebilen yeni bir aracı piyasaya sürüyor.

Şirket, aracı 2024’te piyasaya sürmeyi planlıyor. HT Aero, nihai tasarımın değişebileceğini söyledi.

Katlanabilir olacak

HT Aero, aracın hafif bir tasarıma ve katlanabilen bir rotora sahip olacağını söyledi. Bu özellik otomobilin yollarda sürülmesine ve ardından rotorlar genişletildiğinde uçmasına izin verecek.

Şirket, aracın paraşüt de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliğine sahip olacağını söyledi. HT Aero, geçen hafta bir dizi dış yatırımcıdan 500 milyon dolar topladı.

Uçan araçların yaygın olarak kullanılması için kural ve düzenlemelere ilişkin sorunların yanında hava trafiğinin düzenlenmesi ve güvenlik sorunları da dahil olmak üzere bazı bilinmezler bulunuyor.