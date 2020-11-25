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Koronavirüs

Çinli Sinopharm firması, Koronavirüs aşısının resmi onayı için başvurdu

25 Kasım 2020 14:28

Çin'in ilaç firması Sinopharm, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını piyasaya sunabilmek için yetkili kuruma onay başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Global Times'ın haberine göre, Sinopharm Genel Müdür Yardımcısı Şı Şıngyi, Covid-19 aşısının klinik deneylerinden veri topladığını ve sonuçların olumlu çıkmasının beklendiğini söyledi. Şı, şirketin 3. faz klinik veriyi Çin Devlet Gıda ve İlaç Dairesine sunduğunu, şu anda daha detaylı veri sağlama ve aşının piyasaya sunulmasından önceki safhada bulunduklarını kaydetti.

Önceliklerinin aşıya resmi onay verilmesi olduğuna işaret eden Şı, faz 3 verisinin, hükûmet onayından sonra yayımlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.  Şı, "Verimiz, bazı Batılı ülkelerdekilerden daha katı protokolleri izleyen ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın iletişim içindeyiz." diye konuştu.

Çin, geçen ay Covid-19 aşı adaylarının "hiçbir yan etkisinin" görülmediğini açıklamıştı.

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