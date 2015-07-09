Çinli sanatçıların İstanbul turnesi iptal oldu

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde “2015 İpek Yolu Turu” kapsamında 16 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşması planlanan Çin Filarmoni Orkestrası İstanbul turnesi iptal oldu.

Son günlerde Çin’de Uygur Türkleri’nin katledildiği iddiasıyla düzenlen protestolar ve Çinlilere saldırılar nedeniyle iki ülke arasındaki Türkiye'deki kültür - sanat etkinliklerine ara vereceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre,130 kişiden oluşan orkestra Türkiye’deki konserinin ardından Yunanistan’a geçecekti. Çin Filarmoni Orkestrası, 100 adet canlı kayıt CD’si yapan ilk filarmoni orkestrası olarak da tanınıyor. Orkestra, 100 CD’den oluşan koleksiyonu ile 2015 Grammy Ödülleri’ne de aday gösterildi.

Orkestranın başında dünyaca ünlü şef Xiaotang Xia ve kemancı Zeng Ceng bulunuyor. 25 Mayıs 2000 tarihinde kurulan orkestra 15 yılda 20 yabancı ülke, 50 tarihi şehir gezdi, 500 konser verdi ve The BBC Proms’da (1985’den beri süregelen Londra klasik müzik yaz konserleri) sahne aldı.

Türkiye, Pekin'de onur konuğuydu

“2012 Türkiye’de Çin Kültür Yılı’”nda 70’in üzerinde etkinlik düzenlenmiş, yaklaşık 120 bin Çinli Türkiye’ye konuk olmuştu. “2013 yılı Türkiye-Çin İslam Kültür Sanat Eserleri Sergisi” ise bu etkinliklerin öne çıkanıydı. Daha sonra 2013’te de “Çin’de Türk Kültür Yılı” düzenlenmişti. Bu etkinliklerle Türkiye - Çin kültürünün yakından tanınması amaçlanmıştı.

Türkiye, 2014’te ise Çin’de düzenlenen Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’na “onur konuğu" olarak katılmıştı.