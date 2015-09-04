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Yaşam

Çinli rahip suyun üzerinde 125 metre koştu

Rahip Shi'ye göre suya batmadan koşmanın sırrı küçük, dengeli, hızlı adımlar atmaktan geçiyor

04 Eylül 2015 16:21

Çin'in Guangzu eyaletinde yaşayan bir Şaolin rahibi suyun üzerinde tam 125 metre yürümeyi başardı. Suyun üzerine yerleştirilen ince kontrplak tahtalardan yardım alan rahip, kendisine ait 120 metrelik rekoru da kırmış oldu. 

Spunnik News'un haberine göre, dünyada daha çok kung fu rahipleriyle tanınan Şaolin tapınadığından Shi Liliang adlı rahip suyun üstünde duran 200 adet ince kontraplak levhanın üzerinden tam 45 saniye boyunca 125 metre yürüyerek karşı kıyıya ulaşmayı başardı. Rahip Shi daha önce de suya batmadan 120 metre koşmuştu.

Rahip Shi'ye göre suya batmadan koşmanın sırrı küçük, dengeli, hızlı adımlar atmaktan ve tabii bir de uzun yıllar bıkmadan usanmadan çalışmaktan geçiyor.

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