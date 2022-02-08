Çinli bilim insanları, "PCR kadar güvenilir, dört dakikada sonuç veren" Covid testi geliştirdiklerini açıkladı

Çinli bilim insanları, PCR testi kadar güvenilir, dört dakikada sonuç veren yeni bir Koronavirüs testi geliştirdiklerini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Koronavirüs’ün tespit edilmesinde en etkili ve hassas olan PCR testlerinin sonuç vermesinin birkaç saat sürdüğü bilinirken Şangay’daki Fudan Üniversitesi’den araştırmacılar yeni bir test geliştirdiklerini açıkladı.

Nature Biomedical Engineering isimli dergide yayımlanan bulgular, yeni testin sürüntülerden alınan genetik materyali mikroelektronik kullanan bir sensörle incelediğini aktardı.

Test sonucunun dört dakikada alındığı belirtildi.

Testin deneme sürecinde Şangay’dan Covid testi pozitif olan 33 kişi katıldı.