Çinli bilim insanları: Koronavirüs cinsel yolla bulaşabiliyor

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'de araştırma yapan doktorlar, sperm üzerinde Koronavirüs tespit etti ve virüsün cinsel yolla bulaşabileceği sonucuna ulaştı.



Shangqiu Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırmada Koronavirüs'ün sperm üzerinde tespit edildiği ve cinsel yolla bulaşabildiği öne sürüldü.



JAMA Network Open isimli dergide yayınlanan araştırmada bu hastalardan yüzde 9'unun iyileşme sürecinde olduğu ve virüsün spermde bu süreçte de bulunduğu aktarıldı.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, "SARS-CoV-2'yi bazı Kovid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" açıklamasını yaptı.

Ebola ve Zika virüslerinde de aylar sonra spermde bulundu

Sözcü gazetesinin haberine göre; araştırma ekibi, "Virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.



Bilim insanları bu bulgunun şaşırtıcı olmadığını söylerken, "Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor" açıklamasını yaptı.

Spermdeki virüs bulaşıcı mı?

Yetkililer, spermdeki virüsün bulaşıcı olup olmadığına dair net bir bilgi vermezken, "Eğer gelecekte yapılacak araştırmalarda cinsel yolla bulaştığı ortaya çıkarsa, bunu önlemek için daha dikkatli olmak gerekir. Prezervatif kullanmak bu hastalar için önemli bir önleyici olabilir. Salgı ve kan haricinde iyileşen bir hastanın spermi de diğerlerini etkileyebilir" ifadesini kullandı.