Çin'in yeni mucize ilacı: Hamam böceği

Lezzetiyle Çin'de pek çok sokak tezgahının yanı sıra gözde restoranlarda da yerini alan hamam böcekleri, artık daha çok tıbbi özellikleri nedeniyle aranır oldu. Şandong Haşarat Derneği'nin başkanı, Profesör Liu Yuşeng, hamam böceklerinin her derde deva olduğunu, diğer ilaçlardan çok daha çabuk etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre özellikle Çin'in kuzey kesimlerindekiler, hamam böceğinin tadının, en güzel çifte kızartılmışsa çıktığına inanıyor. Şandong eyaletinde önde gelen hamam böceği çiftliklerinden birini işleten Wang Fuming'e göre ikinci kızartmada hamam böceğinin kabuğu sertleşiyor, içi ise yumuşak kalıyor.

Ancak gazeteye göre hamam böceklerinin Çin'deki popülerliği, asıl tıbbi yararlarından kaynaklanıyor.

Şandong Haşarat Derneği'nin başkanı, Profesör Liu Yuşeng, hamam böceklerinin her derde deva olduğunu, diğer ilaçlardan çok daha çabuk etkisini göstermeye başladığını anlatıyor.

Profesör Liu, toz haline dönüştürülmüş hamam böceğinden yapılan bir kremin, Çin'de yanıkları olan hastalarda, Kore'de de kozmetik alanında yüz maskesi için kullanıldığını söylüyor.

Sişuan'da bir ilaç firması da geliştirdikleri şurubun mide ve bağırsak iltihabı, oniki parmak bağırsağı ülseri ve veremi iyileştirdiğini vaat ediyor.