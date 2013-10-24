T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çin'in yeni mucize ilacı: Hamam böceği

Çin'de bir ilaç firması hamam böceğinden elde ettikleri şurubun mide ve bağırsak iltihabı, oniki parmak bağırsağı ülseri ve veremi iyileştirdiğini vaat ediyor

24 Ekim 2013 11:56

Lezzetiyle Çin'de pek çok sokak tezgahının yanı sıra gözde restoranlarda da yerini alan hamam böcekleri, artık daha çok tıbbi özellikleri nedeniyle aranır oldu. Şandong Haşarat Derneği'nin başkanı, Profesör Liu Yuşeng, hamam böceklerinin her derde deva olduğunu, diğer ilaçlardan çok daha çabuk etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre özellikle Çin'in kuzey kesimlerindekiler, hamam böceğinin tadının, en güzel çifte kızartılmışsa çıktığına inanıyor. Şandong eyaletinde önde gelen hamam böceği çiftliklerinden birini işleten Wang Fuming'e göre ikinci kızartmada hamam böceğinin kabuğu sertleşiyor, içi ise yumuşak kalıyor.

Ancak gazeteye göre hamam böceklerinin Çin'deki popülerliği, asıl tıbbi yararlarından kaynaklanıyor.
Şandong Haşarat Derneği'nin başkanı, Profesör Liu Yuşeng, hamam böceklerinin her derde deva olduğunu, diğer ilaçlardan çok daha çabuk etkisini göstermeye başladığını anlatıyor.

Profesör Liu, toz haline dönüştürülmüş hamam böceğinden yapılan bir kremin, Çin'de yanıkları olan hastalarda, Kore'de de kozmetik alanında yüz maskesi için kullanıldığını söylüyor.

Sişuan'da bir ilaç firması da geliştirdikleri şurubun mide ve bağırsak iltihabı, oniki parmak bağırsağı ülseri ve veremi iyileştirdiğini vaat ediyor.

ETİKETLER

hamam böceğiçinilaçdevalezzetiçin sokaklarıaraştırmaşandong haşarat derneğimide ve bağırsak iltihabışurup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24