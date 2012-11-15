Çin'in yeni lideri Xi Jinping

Çin'de Komünist Parti Merkez Komitesi, beklendiği gibi Xi Jinping'i ülkenin gelecek 10 yıldaki lideri olarak seçti.

Başkent Pekin'deki Halkın Büyük Salonu'nda yapılan törende, Xi Jinping Politbüro Daimi Komitesi'nin en önünde sahneye çıktı.

Sahneye en önde çıkması, Xi Jinping'in Komünist Parti'nin en üst düzey ismi olduğuna işaret ediyor.

Xi Jinping, Çin'in büyük bir ekonomik büyüme yakaladığı Hu Jintao'nun yerine iktidara gelecek.

Sahnede Xi'yi Li Keqiang takip etti. Bu, Li'nin Başbakan Wen Jiabao'nun yerine geçeceği anlamına geliyor.

Daha sonra da sırasıyla beş isim, Başbakan Yardımcısı Zhang Dejiang, Komünist Parti'nin Şangay lideri Ju Zhengsheng, Propaganda sorumlusu Liu Yunshan, Başbakan Yardımcısı Wang Qishan ve Tianjin Parti lideri Zhang Gaoli çıktı.

Böylelikle Politbüro Daimi Komitesi'nin sayısı dokuz kişiden, yedi kişiye indirilmiş oldu. Xi törende yaptığı konuşmada, yeni lider kadrosunun büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. Xi görevlerinin birleşmek ve partiyle Çin halkını daha güçlü kılmak olduğunu belirtti.

Yolsuzlukla mücadele

Xi "Halkın daha iyi bir yaşam arzusu uğruna mücadele etmeliyiz' dedi. Yolsuzlukla mücadele edilmesi etmek zorunda olduklarını vurgulayan Xi Jinping, partideki disiplinin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Politbüro Daimi Komitesi, Komünist Parti Merkez Komitesi tarafından seçiliyor. Ancak gerçekte, kararlar önceden alınıyor.

Yeni lider kadrosu, gelecek bir kaç ay içinde aşamalı olarak görevlerini devralacak. Hu Jintao'nun görev süresi resmen, Mart 2013'teki yıllık parlamento oturumunda dolacak. Komünist Parti'nin eski Şangay lideri olan Xi Jinping 2007'de politbüro üyeliğine atanmıştı. Komünist devrimi yapan kadrodan bir ismin akrabası olan Xi, neredeyse 40 yıldır parti üyesi. 59 yaşındaki Xi Jinping'in, Hu Jintao'nun selefi Jiang Zemin'e yakın bir isim olduğu, Hu'nun ise aslında halef olarak Li Keqiang'ı tercih ettiği belirtiliyor. (BBC Türkçe)