Çin'in yeni lideri yarın belli olacak

Çin'in siyasi tarihi açısından en önemli kongrelerinden kabul edilen 18. Ulusal Kongre'de bugün belirlenen Merkezi Komite yarın, yeni daimi Polit Büro üyeleri ile ÇKP Genel Sekreterini seçecek ve ülkenin geleceğine yön verecek yeni parti liderleri kamuoyu önüne çıkacak.

Yeni Merkezi Komitede isimleri devlet başkanlığı ve başbakanlık için geçen Çin Devlet Başkan Yardımcısı Şi Cinping ve Çin Başbakan Yardımcısı Li Kıçiang'ın yanı sıra, ÇKP'nin üst düzey yöneticilerinden Vang Çişan, Liu Yandong, Liu Yünşan, Li Yüençao, Vang Yang, Cang Gaoli, Cang Dıciang ve Yü Cıngşıng yer aldı.

Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Hu Cintao kapanışta yaptığı konuşmada, "ÇKP'nin yeni Merkezi Komitesini seçtiğini ve yaşlı liderler ile genç liderlerin yer değiştirdiğini" söyledi.

Hu, konuşmasında ayrıca, merkezi disiplin komisyonunun da yeni üyelerinin seçildiğini aktardı.

Yeni liderler yarın açıklanıyor

Çin'de liderlerin değişimi 10 yılda bir yapılıyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in tarihi kongresi 8 Kasım'da başlamış ve bir hafta boyunca kapalı kapılar ardında devam etmişti.

Kongrenin açılışında Hu Cintao, kendi döneminindeki gelişmeleri ve bir sonraki döneme dair hazırlanan 32 sayfalık bir raporu delegelere sunmuş ve aynı süreçte 18. Ulusal Kongre Genel Sekreterliğine Başkan Yardımcısı Şi Cinping seçilmişti.

Yarın ÇKP Genel Sekreteri ve Polit Büro açıklanacak. Yeni Polit Büroda sayının azalması beklenirken, başkan yardımcısı Şi Cinping'in Genel Sekreter olması bekleniyor.