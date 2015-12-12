Cinema Odyssey'de Can Dündar mektubu: Çok yakında özgürlüğümüzü kazanıp hesap sormaya devam edeceğiz!

MİT TIR'larındaki silah görüntülerini yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için Fransa'nın Strazburg şehrindeki Cinema Odyssey'de dayanışma gecesi düzenlendi. Geceye Dündar'ın eşi Dilek Dündar, oğlu Ege Dündar, gazeteci Ayşenur Arslan, Nilgün Cerrahoğlu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden gazeteciler katıldı. Gecede Dündar'ın hazırladığı 'Erdoğan'ın En Uzun Günü' adlı belgeseli de izletildi. Geceye Silivri'den bir mektup gönderen Can Dündar, "Korkmayacağız, susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, hesap sormaya devam edeceğiz. Ve çok yakında özgürlüğü kazanıp bu baskı dönemini atlatıp belgesellerimizle yine karşınızda olacağız" dedi.

Dündar'ın eşi Dilek Dündar da "Türkiye dinsel terörizmi, yabancılaşmayı asla haketmiyor. Bizlerin evrensel değerlerle birleşmesi gerekiyor. Haksızlıklara ve adaletsizliklere hukuk sistemiyle hep birlikte direnmemiz gerekiyor. Bunun için Can ve Erdem'in özgürlüğü çok önemli" ifadesini kullandı.

"Çok yakında özgürlüğümüzü kazanıp hesap sormaya devam edeceğiz!"

Silivri'den mektup gönderen Can Dündar, şunları söyledi:

"Sevgili dostlar eşim ve ben 10 yıldır bu salona gelip Türkiye'deki baskıları, adaletsizliği, yolsuzluğu gösteren belgeseller izlettik. Konuştuk, tartıştık. Bu kez o baskıların ve adaletsizliğin mağduru olarak Silivri toplama kampından sesleniyorum size. Yaptığımız haber iktidarı ne kadar rahatsız ettiyse hukuku ayaklar altına almak ve aleme rezil olmak pahasına intikam peşine düştüler. Ve suçluları değil, suçu teşhis edenleri tutukladılar. Ama örtbas etmek istedikleri ters oldu, bu suçu dünya duydu. Ben gerçeğin peşine düşmekten hiçbir şey alıkoyamaz. Ne davalar ne baskılar ne hapis. Korkmayacağız, susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, hesap sormaya devam edeceğiz. Ve çok yakında özgürlüğü kazanıp bu baskı dönemini atlatıp belgesellerimizle yine karşınızda olacağız. Silivri'den hepinize sevgiler."

Ege Dündar: Sadece Cumhuriyet değil, baskı altında olan tüm basın örgütlerine destek olmalı

Geceye katılan isimler arasında yer alan Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar da "Ortada apaçık bir suç ve sonuçta sandıkta bir meşrutiyet varsa bu sorunun anahtarı basından geçer. Basın bunlara ışık tutmak zorundadır. Sadece Cumhuriyet değil, baskı altında olan tüm basın örgütlerine destek olmanız çok önemli" diye konuştu.

Gazeteci Ayşenur Arslan: Mesele sadece Erdoğan'ın rahatsız olduğı haberleri yapıp yapmamak değil

Gazeteci Ayşenur Arslan, "Türkiye'de her şey kafkaesk bir hikâye gibi. Gazetecilikte, yargıda, hukukta tam anlamıyla bir tiyatro. Birileri kötü şeyler, yanlış şeyler yapıyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Yargılanıyorsunuz ama kimse sormuyor neden yargılandığınızı" eleştirisi yöneltti. "Türkiye çok bambaşka bir evrene doğru ilerliyor" diyen Arslan, şöyle devam etti:

"İslamcı-faşist, siyasal İslamcı bir sistem olarak adlandırdığımız yöne doğru gidiyor. Güneydoğu'da neredeyse bir savaş yaşanıyor. Ama bu medyada yer almadığı için insanlar günlük hayatlarına devam ediyor. Mesele sadece Erdoğan'ın rahatsız olduğı haberleri yapıp yapmamak değil. Onun ideolojisine, onun amaçlarına uygun bir Türkiye inşa etmek ve herhangi bir eleştiriye, sorgulamaya meydan vermemek."