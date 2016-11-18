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Yaşam

Çinekop bereketi palamudu geçti

Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren çinekop, fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ediyor

18 Kasım 2016 16:12

Hem tavası hem ızgarasının lezzeti ile sofraların baş tacı olan çinekop balığının kilosu tezgahta 10 TL’ye kadar düştü.

Bu yıl denizlerdeki bereket tezgahlarda da yansıdı. Palamutla balığa doyan vatandaşlar, şimdi çinekop tezgahlarına yöneldi. Sezon başında kilogramı 20- 25 liradan tezgahtaki yerini alan çinekopun fiyatının düşmesiyle satışlar da arttı.

Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren çinekop, fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ediyor.

Balıkçı esnafı, "Çinekoptaki bolluk palamudu geçti. Bu bolluktan hem biz hem de vatandaş kazanıyor" dedi.

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