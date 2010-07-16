-CİNDORUK: ''ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN HAYIR GELMEZ'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, arkadaşlarıyla görüşüp referandumda DP'nin tavrının ne olacağını kararlaştıracaklarını belirterek, ''Bu Anayasa değişikliğinden hayır gelmez'' dedi. DP Genel İdare Kurulu (GİK), parti genel merkezinde Cindoruk başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Cindoruk, son günlerde terörle ilgili bir görüşme trafiği yaşandığını hatırlattı. Terörün Türkiye'nin gündeminde 26 senedir yer aldığını belirten Cindoruk, ''Bugün, terör Hükümet ile kavga ediyor, terör mücadele ediyor, terör saldırıyor. Şu ana kadar hükümet bunları karşılayacak, göğüsleyecek bir girişimde bulunmuyor'' dedi. Profesyonel ordu fikrinin terörle mücadele yıllarından bu yana hep gündemde olduğunu, yeni bir fikir olmadığını dile getiren Cindoruk, koruculuk sisteminin, özel harekat timlerinin, uzman çavuşluk biriminin bir çeşit profesyonellik olduğunu savundu. -''İKTİDARI ŞIMARTIR'' Anayasa değişikliklerinin ''nitelikli çoğunluk'' ile yapılması gerektiğini ifade eden Cindoruk, uzlaşmanın referandum aşamasında değil, teklifin hazırlanması aşamasında aranması gerektiğini savundu. Türkiye'deki bütün referandumlarda oy kullandığını, 1987 yılında yapılan referandumun da hazırlayıcısı olduğunu anlatan Cindoruk, şunları kaydetti: ''Anaya değişikliklerinin nasıl yapılacağına dair geniş bilgim ve tecrübem var. Onlara dayanarak söylüyorum: bu Anayasa değişikliği demokratik değildir, bu Anayasa değişikliğinden hayır gelmez. Bu Anayasa değişikliği ancak ve ancak iktidarı şımartır ve iktidarlar bu şımarma sonucunda daha büyük yanlışlar yaparlar ve Cumhuriyet için bir tehlike oluştururlar. Bizim hem kendimiz, hem halkımız, hem de bu iktidarın yanlıştan dönmesi için sorumluluğumuz ve görevimiz vardır. Bu görevlerimizi ve sorumluluğumuzu dikkatle yerine getirmemiz gerek.''