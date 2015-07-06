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Dünya

Çin'den Uygur Türkleri açıklaması

'Uygurlar huzurlu ve hallerinden memnun bir şekilde yaşayıp çalışıyor'

06 Temmuz 2015 16:04

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde herhangi bir "etnik sorun" olmadığını savundu.

Reuters'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uygurlar huzurlu ve hallerinden memnun bir şekilde yaşayıp çalışıyor. Anayasadaki kanunlar çerçevesinde dini özgürlüklerinden faydalanıyorlar" dedi.

Hua, "Yani bazı haberlerde bahsettiğiniz gibi Şincan'da sözde 'etnik sorun' diye bir şey yok" diye konuştu.I

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler, Pekin yönetiminin Doğu Türkistan olarak da bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik politikaları nedeniyle gerildi. Bögedeki Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin Çin yönetimi tarafından yasaklandığına dair haberler üzerine Türkiye'nin birçok kentinde gösteriler düzenleniyor.

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