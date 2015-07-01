Çin'den Türkiye'ye 'Doğu Türkistan' yanıtı

Doğu Türkistan olarak bilinen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan gelişmelerle ilgili dün yayımladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla tepkisini dile getiren Türkiye'ye Çin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini belirtti. Hua, "Şunun bilinmesi lazım ki; Sincan halkının tamamı, kendilerine Çin anayasasınca tanınan dini inanç özgürlüklerinden faydalanıyor" dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Toprak bütünlüğüne, istikrarına, huzur ve güvenliğine önem atfettiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen bahsekonu haberlerden duyduğumuz derin kaygı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişme üzerine bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Hua, "Hali hazırda Türkiye'nin bu haberleri doğrulamasını istedik ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin endişemizi ilettik.Türk tarafının Çin'le orta noktada buluşacağını ve ilişkilerin düzelmesini sağlayacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Çin, Doğu Türkistan olarak bilinen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtlayarak, bölge halkını baskı altında tutuyor.

Ülkenin batısındaki bölgede artan gerilim ve şiddet eylemleri nedeniyle son yıllarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Çin yönetimi, eylemleri 'terör saldırısı' olarak niteliyor ve 'radikal İslamcı örgütleri' sorumlu tutuyor. Yurt dışındaki insan hakları örgütleriyse, Uygurlar üzerinde giderek artan dini ve kültürel baskıların şiddet eylemlerine yol açtığını belirtiyor.

Çin yönetimi son olarak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman parti üyeleri, kamu personeli, öğrenciler ve öğretmenlerin oruç tutmasını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yasakladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları oruç yasağına tepki göstermiş, oruç yasağına uymadığı gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürülen Uygur Türkleri için Türkiye'nin birçok yerinde gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.