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Dünya

Çin, Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını uyardı

'Dışarıda tek başınıza gezmemeye çalışın'

05 Temmuz 2015 17:15

Pekin yönetimi, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle Çin karşıtı gösteriler düzenlenen Türkiye'ye seyahat eden Çinlileri uyardı.

Reuters'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bir bildiri yayımlandı. Türkiye'de son dönemde Çinli turistlerin "saldırıya uğradığı ve rahatsız edildiği" belirtilen bildiride, "Kesinlikle protestoları filme almayın ya da yaklaşmayın. Ve mümkünse dışarıda tek başınıza gezmemeye çalışın" denildi. 

 

Türkiye'nin birçok yerinde eylem yapılıyor

 

Doğu Türkistan olarak da bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin Çin yönetimi tarafından yasaklandığına dair haberler üzerine Türkiye'nin birçok kentinde gösteriler düzenleniyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde yayımladığı açıklamayla, konuya ilişkin endişesini dile getirmişti. Açıklamada, "Türkiye'nin duyduğu derin kaygının Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisine de iletildiği" belirtilmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Hali hazırda Türkiye'nin bu haberleri doğrulamasını istedik ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin endişemizi ilettik" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini sözlerine ekleyen Hua, "Şunun bilinmesi lazım ki; Şincan halkının tamamı, kendilerine Çin anayasasınca tanınan dini inanç özgürlüklerinden faydalanıyor... Tabii ki Türk tarafının Çin'le orta noktada buluşacağını ve ilişkilerin düzelmesini sağlayacağını umut ediyoruz" demişti.

 

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