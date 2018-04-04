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Dünya

Çin'den ABD'ye: Ticaret savaşının kazananı olmaz

"Çin, anlaşmazlıkları eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüme kavuşturmak için istişareye hazır"

04 Nisan 2018 20:32

ABD ve Çin’den yapılan karşılıklı ‘gümrük vergisi’ açıklamaları devam ederken; Pekin'den yapılan açıklamada, 'ticari savaşın' bir galibinin olmayacağını ve sorunu istişare yoluyla çözme kapısının hep açık tutulduğunu açıkladı.

 

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, ülkesinin öteden beri sorunu görüşme ve istişare yoluyla çözme tavrı sergilediğini belirterek, 'ABD'nin görüşmeye hazır olması durumunda, Çin'in de anlaşmazlıkları eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüme kavuşturmak için istişareye hazır olduğunu' kaydetti.

Çin'in 'ticari savaş' istemediğini, bu sebepten de 'ticari sürtüşme' ifadelerinin tercih edildiğine işaret eden Wang, "ticari savaşın" bir galibi olmayacağını vurguladı. Çin'in "ticari savaştan" korkmadığına da dikkat çeken Wang, ısrarla "ticari savaş" başlatılması halinde de Çin'in sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizdi.

Trump: Ticaret savaşı ABD'yi temsil eden aptallar tarafından kaybedildi

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi tırmanarak devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylşımda, ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

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