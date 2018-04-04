T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Ticaret savaşı ABD'yi temsil eden aptallar tarafından kaybedildi

"Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!"

04 Nisan 2018 18:03

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi tırmanarak devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' paylaşımında bulundu.

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Ayrıca, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurmuştu.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha gündeme gelirken Trump'tan açıklama geldi.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

ETİKETLER

trumpçinabdticaretsavaşhabergümrükvergisosyal medyaaçıklamaaptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24