Trump: Ticaret savaşı ABD'yi temsil eden aptallar tarafından kaybedildi

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi tırmanarak devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' paylaşımında bulundu.

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Ayrıca, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurmuştu.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha gündeme gelirken Trump'tan açıklama geldi.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''