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Dünya

ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergisine Pekin'den misilleme

Çin Maliye Bakanlığı, ithal ürünlere getirdiği ek gümrük verilerinin ayrıntılarını açıkladı

04 Nisan 2018 16:28

Çin Maliye Bakanlığı, ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere getirdiği yüzde 25'e varan ek gümrük verilerinin ayrıntılarını açıkladı.

Çin'in ek vergi getirdiği 106 farklı ABD ürünü arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et çeşitlerinden bazıları, mısır, buğday, portakal suyu, bazı hava ve kara aracı çeşitleri var.

Pekin'in ek vergi getirdiği Amerikan ithal ürünlerin toplam değeri, 2017'de 50 milyar dolardı. Bu oran, ABD'nin 1300 Çin ithal ürününe getirdiği ek vergilere denk düşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği 50 milyar dolarlık gümrük vergisinin, diğer ülkeler için de aldığı vergi artırımı kararından doğan zararlarını telafi etme amacıyla verildiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray ayrıca, Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen verginin, Pekin'in telif haklarıyla ilgili haksız uygulamalarına karşılık olduğunu duyurdu.

Kararı kınayan Çin'in Washington Büyükelçiliği, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Gerçekli olmayan, korumacı bu tip uygulamalar Dünya Ticaret Örgütü'nün temel prensiplerinin ve değerlerinin ihlalidir" dedi.

Açıklamada, "Çin, Dünya Ticaret Örgütü mekanizmalarına başvuracak ve Çin yasaları uyarınca ABD ürünlerine karşı aynı ölçekte ve güçte önlemler alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Trump, 'Ticaret savaşları iyidir' demişti

Trump, "Ticaret savaşları iyidir" demiş ve "Çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları nedeniyle ABD'nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini, buna bir son verileceğini" söylemişti.

Çin ise ABD'yi "Pandora'nın Kutusu'nu açmaması" konusunda uyarmıştı.

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