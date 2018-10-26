Çin'deki artan inşaatlar dinozor fosillerini açığa çıkarıyor

Sibel Deniz / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Çin’in kuzeyinde yer alan Yanji kentinde yeni inşa edilen yüksek yapıların sonundaki caddede açığa çıkan ve paleontologların tarih öncesi kemik bulma umuduyla 100 milyon yaşında olan kayaları kazdığı bir uçurum yer alıyor.

Çin’deki hızlı kentleşme, başlıca dinozor fosil kaynaklarının keşfini hızlandırırken, bu alanın da tesadüfen ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Paleontolog araştırmacı Xu Xing, kazı alanları arasında örnek toplamak için mekik dokuyarak, yaşayan, diğer paleontolojistlerden daha fazla dinozor türü isimlendirirken ve bilim insanlarına kuşların dinozorlardan nasıl evrimleştiğini anlama konusunda yardımcı oldu.

İki yıl önce, Xu’nun Pekin’deki Çin Bilimler Akademisinden meslektaşı Jin Changzhu inşaat alanında açığa çıkan fosil dedikodularını duyduğunda, bu alanda başlangıçta yapılan bir inceleme dinozor omuz kemiği gibi görünen nesneleri ortaya çıkardı.

Xu Yanji kentine geldiğinde, 100 milyon yıl öncesine dayanan geç Kretase döneminden kalan kemiklerin göreceli azlığına dikkat çekerek, kazı alanının fosil kayıtlardaki boşlukları doldurabileceğini fark etti. Yanardağ kül katmanlarının analizi ile kazı alanının yaşını ortaya çıkarıldı.

Xu şu anda, jeolojik tabakanın kırmızı ve gri katlı pastaya benzediği çalışma alanında kazma, oyma kalemi ve çelik iğne kullanarak çalışan bilim insanlarından oluşan bir ekibi denetliyor.

Kazı alanında şu ana kadar, üç tarihi krokodil ve dünyanın en geniş kara hayvanlarını içinde bulunduran, bitki tüketen devasa dinozorlar olan saropod dinozoruna ait kemik parçaları bulundu.

Bulunan fosillerin çalınmasını önlemek için küçük bir polis merkezi kurulan kazı alanındaki çalışmalar tamamlanınca bölgede bulunan fosilleri ve Xu’nun ekibinin çalışma yaparken çekilen fotoğraflarının sergilendiği bir müze inşa edilmesi planlanıyor.

Bu tarz çalışmalar için ideal olan Çin’in tarihi göl yataklarında yirmi yıl önce, çoğunluğu yalnızca kemik içeren dinozor fosillerine karşın, tüyleri de içeren yumuşak dokunun korunduğu nadir dinozor fosilleri bulunmuş ve keşif bilim insanlarına kuşların soyunun dinozorlara dayandığını kanıtlamada yardım etmişti.