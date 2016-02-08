Çin'de yeni yıl kutlamaları başladı!

Çin takvimine göre bugün yılbaşı. 27 Ocak 2017'ye kadar devam edecek Maymun Yılı kutlamaları, sadece Çin'de değil, Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerde de sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Uzun süren yılbaşı tatilini seyahatle değerlendirmek isteyen Çinlilerin yollardaki perişanlığı ise günlerdir haber oluyor.

Çinliler yılbaşına aynı zamanda "Bahar Festivali" de diyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşının tarihi her yıl farklılık gösteriyor.

Kutlamalar yeni yıldan önce başlayıp, 15'inci gündeki "Fenerler Festivali"ne kadar devam ediyor.

Bu hareketler tabu

Çin kültürüne göre yılın ilk günü yapılmaması gereken bazı tabu hareketler var.

Örneğin ilaç içilmiyor, kahvaltının zengin yapılması, tahıl lapasının özellikle yenmemesi gerekiyor. Çamaşır yıkamak, saç yıkamak, evi süpürmek, cüzdanını çaldırmak, birilerine borç vermek, yırtık ya da siyah-beyaz giysiler giymek, bir canlıyı öldürmek de yılın ilk günü kesinlikle kaçınılması gereken hareketler arasında.

Mandarin Çincesinde insanlar birbirlerinin yeni yılını "şinyen hao" (yeni yıl iyiliği), "gongşe fasteye" (mutluluk ve refah) ya da "bubu gaosheng" (hep yukarı, hep yüksel) ifadeleriyle kutluyor.

Maymun yılları en şanssız yıllar

Bazı tarihçilerin, kökenlerini Orta Asya Türklerinin kullandığı "12 Hayvanlı Takvim"e bağladığı Çin takvimi, 12'şer yıllık döngülerden oluşuyor ve her yıl ayrı bir hayvanın adıyla anılıyor. Bu düzen astrolojideki burçları andırıyor ve aynı şekilde, kişilerin doğdukları yılların hayvanlarıyla bağlantılı özellikler taşıdıklarına inanılıyor.

Bugün başlayan Maymun Yılı'yla ilgili ilginç inanışlar var. Örneğin Maymun yıllarında doğanların neşeli, zeki, meraklı, yaratıcı ve afacan insanlar olduğuna inanılıyor. Ancak aynı zamanda Maymun yıllarının Çin takvimindeki en şanssız yıllar olduğunu düşünülüyor.

Maymunlar özellikle kariyer ve zenginlik söz konusu olduğunda akıllı insanlar olarak biliniyor. Zarif ve dürüst doğaları nedeniyle aşk hayatında kalıcı ilişkiler kuracakları söyleniyor. Bu insanların en olumsuz özellikleri ise kontrol edemedikleri öfkeleri ve diğer insanları küçüksemeye yatkın doğaları.

'Maymun'larla ilgili bilmeniz gerekenler

Maymunların şanslı sayılarının 1,7 ve 8; şanslı renklerinin beyaz, altın ve mavi; şanslı çiçeklerinin krizantem ve allium; şanslı yönlerinin ise kuzey, kuzeybatı ve batı olduğuna inanılıyor.

Maymun yıllarında doğmuş ünlülerden bazıları ise Jül Sezar, Leonardo da Vinci, Charles Dickens, Lord Byron, Elizabeth Taylor, Diana Ross, Michael Douglas, Alice Walker, Celine Dion, Tom Hanks, Will Smith, Halle Berry, Christina Aguilera, Owen Wilson, Daniel Craig, Mick Jagger, Bette Davis, Annie Oakley, Eleanor Roosevelt, Cuba Gooding Jr., Gisele Bundchen, Kim Cattrall, Nick Carter, Patricia Arquette, Alyson Stoner, Christina Ricci, Demi Lovato, Miley Cyrus, Nick Jonas ve Selena Gomez.

Siz hangi hayvansınız?

Genellikle 12'nin katı olan yıllarda doğanlar Maymun sayılıyor. Geçtiğimiz yıl Koyun Yılı'ydı, önümüzdeki yıl ise Horoz yılı olacak.

Ancak Ay ile Güneş takvimleri arasındaki gün farklarından dolayı Ocak sonu ve Şubat başında doğmuş olanlarda bu hesap sapabiliyor.

Fare: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Öküz: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Kaplan: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

Tavşan: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Ejderha: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

Yılan: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

At: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

Koyun: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

Maymun: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

Horoz: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

Köpek: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

Domuz: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971