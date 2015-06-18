Hong Kong'dan Pekin'e ret



Hong Kong'da özel yönetim parlamentosu iki gündür tartıştığı seçim reformu taslağını oyladı. 70 sandalyeli parlamentoda 28 milletvekili ret oyu kullandı. Evet diyenlerin sayısı 8'de kaldı.

Böylece taslağın parlamentodan geçebilmesi için üçte ikilik çoğunluğa ulaşılamamış oldu. Parlamento Başkanı Jasper Tsang, "Vekiller yasa taslağını veto etmiştir" dedi.

Pekin yanlısı vekillerin büyük kısmı oylamayı boykot etti. Liberal Parti'den James Tien, "Oylamaya neden katılmadılar bilmiyorum. Bizler kalmaya ve ret oyu vermeye karar verdik" dedi.

Hong Kong'lu muhaliflerin önü kesilecekti

Seçim reformu taslağı Hong Kong'da halkın özel yönetim bölgesinin başkanını ilk kez doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gitmesini öngörüyordu. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırması, geçen yıl Hong Kong'da gösteri ve eylemlere neden olmuştu.

Pekin'in seçim düzenlemesine göre, "Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecekti. "Aday Komitesi"nin Pekin tarafından belirlenmesi bekleniyordu. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyordu.

Doğrudan seçim iptal

Seçim reformu taslağının reddedilmesi nedeniyle 5 milyon Hong Konglu seçmen özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan belirleyemeyecek. Hong Kong'da hükümeti 1200 kişilik bir "Seçici Komite" belirliyor. Ağırlığı Pekin yanlısı kişilerden oluşan "Seçici Komite"de sanayi, ticaret, mali ve meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer alıyor. "Seçici Komite"de Hong Kong'lu yerel yöneticiler ve Çin Ulusal Halk Kongresi üyeleri de bulunuyor.

'Tek ülke, iki sistem'

Eski İngiliz sömürgesi Hong Kong 1997'de, Portekiz sömürgesi Macau ise 1999'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geri verildi. Özel yönetim bölgesi statüsü taşıyan Hong Kong ve Macau'da "tek ülke, iki sistem" ilkesi uygulanıyor. Bu çerçevede yerel halkın ifade özgürlüğü ve gösteri düzenleme hakkı bulunuyor ancak özgür ve serbest seçimlere izin verilmiyor.