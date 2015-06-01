Pekin'de kamusal alanda sigaraya kesilen cezalar 20 katına çıkarıldı

Çin’in başkenti Pekin’de kamusal alanda sigara içilmesine kesilen cezalar artırıldı. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle 300 milyonu aşkın sigara tiryakisi bulunan ve yılda bir milyondan fazla nüfusu sigarayla bağlantılı hastalıklara kaybeden Çin’de restoran, toplu taşıma ve iş yerlerinde sigara içenlere kesilen cezalar yaklaşık 20 katına çıkarıldı.

Ülkede kamusal alanda sigara içmek kısmen yasaktı, fakat geçmişte alınan önlemlerle bu alışkanlığın önüne geçmekte başarı sağlanamadı.



Sağlık bakanlığının 2011’de yayınladığı talimatnameyle ülke çapında otel ve restoran gibi yerlerde sigara içmek yasaklanmıştı. Ancak kurallar net değildi ve yasak canları istediği yerde bir sigara yakan Çinli tiryakiler tarafından sıklıkla ihlal ediliyordu.

Kasım 2014’te kabul edilen ve bugünden itibaren yürürlüğe giren yasayla Pekin’de kamusal alanda sigara yasağını delenlere 200 yuan (yaklaşık 85 TL) sigara içenlere göz yuman işletmelere ise 10 bin yuan (4 bin 200 TL) ceza kesilecek.



Reuters’ın haberine göre; yasağı bir kereden fazla delenler ise devletin internet sitesinde afişe edilecek.