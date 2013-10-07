Çin'de yeni yasak: Kız ve erkek öğrenciler yarım metreden yakın duramayacak

Çin'in Hangzhou ve Wenzhou kentlerinde çıkan yeni bir kanun, öğrencilerin birbirlerine yaklaşmalarını yasaklıyor. Kanuna göre, yarım metreden yakın duran öğrenciler hakkında ağır disiplin cezaları verilecek. Uygulama, kentlerdeki okullar arasında da farklılıklar gösteriyor. Okullardan biri, öğrencilerin hemcinsleriyle de yakınlaşmasını yasaklarken, bir başka okul, bahçede çiftler halinde gezmeyi yasakladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, son haftalarda Çin'de bir dizi ortaöğretim kurumunda öğrencileri romantik ilişkilerden alıkoymak için yürürlüğe giren kurallar tartışma koparttı.

Çin okullarında geçmişe nazaran öğrencilerin daha sık birbiriyle çıkmaya başladığı gözleniyor. Ama bu, ergenlik dönemindeki gençlerin daha sık cinsel ilişkiye girdiği anlamına gelmiyor. Okul yöneticileri, çocuklarının akademik başarısının âşık olurlarsa olumsuz etkileneceğini düşünen anne-babaların endişelerine yanıt verdiklerini söylüyorlar.

'Barbarca ve baskıcı'

Çin kültüründe okul çağında yaşanan aşk hikayeleri ''Zao Lian'' (Erken Aşk) diye adlandırılıyor. Zao Lian'ın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ve karşı cinsin çekiminden kurtulmanın yollarını anlatan internet siteleri, artan sayıda veli ve öğretmen tarafından destekleniyor.

Fakat Hangzhou ve Wenzhou kentlerindeki okulların uygulamaya soktuğu önlemleri sosyal medyada öfkeyle eleştiren çevreler de var. ''Kız ve erkek öğrenciler arasında en az yarım metre olarak belirlenen mesafeyi kim ölçecek?'' diye soran bir internet kullanıcısı, kuralların ''barbarca ve baskıcı'' olduğunu söylüyor.

Tartışma, ana akım medyaya da yansıdı. Devlete bağlı Çin Gençliği gazetesinde çıkan bir makalede bu kurallar ''saçma, akıl almaz, yasalara aykırı'' olarak niteleniyor. Gazete, ''Gençlerin âşık olmaları normaldir. Okullarda romantik ilişkiler cesaretlendirilmemeli. Ama bu tip ilişkileri engellemek için aşırı ve baskıcı metodların kullanılmasını da salık vermiyoruz.'' diyor.