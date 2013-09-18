Lisede etek yasağına inceleme başlatıldı

Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Gazi Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerin etek giymesinin yasaklandığı yönündeki haberler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetiminden konuyla ilgili bilgi notu istedi. Okul yönetimi haberlerin doğru olmadığını savunurken okulda etek giymenin yasaklanmadığı belirtildi.

Yönetmeliğe aykırı

Doğan Haber Ajansı'ndan Özgür Öztürk'e göre, kız öğrencilerin çoğunluğunun okula pantolonla geldiği, aralarında etek giyenlerin de yer aldığı gözlemlenirken, konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, "Okul yöneticilerimizin kılık ve kıyafet yönetmeliğini uygulama zorunluluğu var. Ben de konuyu medyadan öğrendim. Eğitim denetmenlerimiz bir araştırma yapacak" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Gülay, okulun kendi başına böyle bir karar alma yetkisi olup olmadığı sorusuna ise "Araştıracağız. Genelde yönetmeliğimiz gereği okul aile birliği belirliyor. Velilerimizin yüzde 50'den 1 fazlası hangi kıyafeti seçiyorsa o kıyafet uygulanıyor. Eğitim denetmenlerimizi görevlendiriyoruz. Sonucunu paylaşacağız" karşılığını verdi.