Lisede 'Gezi sınavı': Katılan arkadaşlarınızın adını yazınız!

Bursa'da Milli Eğitim müfettişlerinin öğretmen ve öğrencileri "Gezi" hakkında sorguladığı belirtilirken, eyleme katıldığını söyleyen bir öğrenciye, "Sen kendini ihbar ettin, sonucuna da katlanırsın" dendiği öğrenildi.

CHP Bursa İl Başkanı Metin Çelik, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Gemlik ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin müfettişler tarafından sorgulanarak fişlendiğini açıkladı. Çelik, “Bugünlerin 12 Eylül’den ne farkı var? Aynı sıkıntılar yaşanmıyor mu? O zaman askeri vesayet vardı, bugün sivil vesayet var! 13-14 yaşındaki çocukları sorgulayan, anne-babalarını fişleyen ve 12 Eylül’ün ruhuna rahmet okutan bir zihniyet!” dedi.

Cumhuriyet'in Çelik’in verdiği bilgilere dayandırdığı habere göre Milli Eğitim müfettişleri, Gezi olayları nedeniyle Gemlik Hisar Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle görüştü. İki müfettiş, okul yönetiminden, 11 ve 12. sınıfların başkan ve yardımcılarından oluşan toplam 32 öğrencinin sorgulanması için okulun yanındaki Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’ne gönderilmesini isteyerek sorular sordu.

TC numaraları ve veli isimleri alındı

TC kimlik numaraları, anne-baba isimleri ve iletişim bilgileri alınan öğrencilere müfettişler, “Okul müdürünüz Gezi olaylarına katıldı mı, sizleri yönlendirdi mi, konuşma yaptı mı?”, “Öğretmenleriniz Gezi olaylarında nasıl tavır aldı, sizleri nasıl yönlendirdi, isimlerini veriniz?”, “Olaylara katılan arkadaşlarınızın adını yazınız”, “Katılanların listesi var mı?” sorularının yer aldığı matbu kâğıtları dağıttı. Öğrenciler bu durum üzerine tepki göstererek, “Bizlerden neden bunu istiyorsunuz?” diye sordu. Müfettişler bu soruya, “Bu bizim görevimiz, yapmak zorundayız. Soruları yanıtlayın” şeklinde uyarıda bulunarak cevap verdi.

'Kendini ihbar ettin, sonucuna katlanırsın'

Öğrencilerden biri sorulan soruya, “Annemin ve babamın bilgisi dahilinde olaylara katıldım. Atatürk ’e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak Türk gençliğinin görevi” diye cevap verdi ve müfettişler, “Sen kendi kendini ihbar ettin, sonucuna da katlanırsın” dedi. Öğrenciler, yanıtları yazdıkları kâğıtları imza karşılığında müfettişlere teslim etti.