Çin'de yapılan keşiflerden sonra insanlık tarihi yeniden yazılabilir

Çin'de yaklaşık 2,1 milyon öncesine ait olduğu düşünülen ve insanlar tarafından yontulduğu tahmin edilen, Afrika dışında bulunmuş en eski taş aletler keşfedildi. Aletlerin insanların elinden çıktığı kanıtlanırsa 'insanlığın tarihi' baştan yazılabilir. Keşifle birlikte Afrika kıtası dışında insansı türlerin varlığına dair bilinen en eski kanıtın bulunduğu iddia ediliyor.

Çinli ve İngiliz paleontolog, arkeolog ve jeologların bulunduğu ekip tarafından Çin'de yapılan kazılarda bulunan taş aletlerin, bölgede 2,1 milyon yıl önce ilkel insanın varlığına kanıt teşkil ettiği belirtiliyor.

Aletlerin av için kullanıldığına dair bir kanıt yok

Nature Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre; aletler arazide hayli geniş bir alana yayılmış şekilde bulundu. Aletlerin geniş alanda ve farklı katmanlarda bulunması aletleri üretenlerin hayvanları takip ederek, avlanmak için dolaştıklarına yorumlanıyor.

Çoğu kuvarsit taşından oluşmuş aletler arasında kasaplık amaçlı kullanılmış kesici yontma taş aletler ve çekiç olarak kullanıldığı tahmin edilen taş aletler yer alıyor. Aletlerin bulunduğu yerlerde aynı zamanda domuz ve geyik türü hayvan kemikleri de buldular. Fakat araçların av için kullanıldığına dair bir kanıt sağlayamadılar.

"Bilim aleminin itiraz edemeyeceği şekilde kesinlikle su geçirmez kanıtlar"

Şimdiye kadar, Afrika dışındaki insansı türlere ait en eski kalıntılar, Gürcistan'ın Başkent Tiflis’e yaklaşık 85 kilometre uzaklıktaki Dmanisi kasabasında bulunan ve 1,8 milyon öncesine tarihlenen taş aletler ile kafatası parçası fosiliydi. Yeni buluntular Gürcistan'dakinden en az 250.000 yıl öncesine ait.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi arkeoloji bölümü arkeologu Robin Dennell, “Asya’daki ilk insanlara dair bulgular 2,5-2,6 milyon yıl geriye, insanların taş aletler geliştirdiği döneme kadar gidebilir. Özellikle Hindistan ve Pakistan havzasında daha eski kanıtlar bulabiliriz ama şimdiye kadar elde edilen bulgular bilim aleminin itiraz edemeyeceği şekilde kesinlikle su geçirmez kanıtlardır" açıklamasını yaptı.

İnsalar, en az 6 milyon yıldır yeryüzünde

Evrim Teorisine göre, insan evrim zincirinin iki ayak üzerinde yürüyebilen halkları olarak yorumlanan insansı türlerin 6 milyon yıldan fazla süre önce Afrika'da ortaya çıktıkları savunuluyor. İnsansı türlerin kıtadan yaklaşık 2 milyon yıl birkaç göç dalgası ile dünyaya yayıldıkları tahmin edilmektedir.

Yaklaşık 300.000 yıl önce Afrika'dan çıktığı tahmin edilen Homo sapiens 'insan' yeryüzüne yayıldığında ilk insansıların nesli tükendiği bilinmektedir.