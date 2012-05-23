Çin'de, tuvaletlerdeki sinek sayısına sınırlama getirildi!

Pekin Belediyesi, kent genelinde hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesini sağlamak amacıyla umumi tuvaletlerde azami sinek sayısını ikiyle sınırlandırdı.

Çin'in başkenti Pekin'de, belediye tarafından kent genelinde hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi amacıyla yayımlanan bir talimatta, umumi tuvaletlerde ikiden fazla sinek bulunamayacağı bildirildi.

Şin Jingbao (Pekin Haberleri) ve Çengdu Vanbao (Çengdu-Akşam) gazetelerinde yer alan haberlere göre, talimat, halka açık bahçeler ve parklar ile tren garları, havalimanları, hastaneler, alışveriş merkezleri ve süpermarketlerdeki tuvaletlerde uygulanacak.

Pekin Belediyesi'nin kentin görüntüsünden sorumlu kurulu tarafından kararlaştırılan diğer normlar arasında, tuvaletlerde idrar veya su toplanmaması, çöp kutularının taşmaması da bulunuyor.

Ayrıca umumi tuvaletlerdeki çöplerin azami yarım saatte bir toplanması gereken yeni talimata göre, buralardaki küçük arızaların yarım, büyük çaplı arızaların ise 12 saat içinde giderilmesi zorunlu hale geliyor.

Pekin, 2008 Olimpiyat Oyunları'ndan önce de umumi tuvaletlerdeki hijyenik koşulların iyileştirilmesi amacıyla bazı uygulamalarda bulunmuştu.