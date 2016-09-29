Çin'de tayfun: 1 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayıp

Çin'nin güney ve doğu bölgelerini tayfun vurdu, Megi tayfununun yol açtığı sellerde bir kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de sularda kayboldu. Yetkililer dünden bu yana arama çalışmalarını sürdürüyor.

Miliyet'te yer alan habere göre, yetkililer, dün ülkenin güney ve doğu kesimlerinde etkili olmaya başlayan tayfunun bazı bölgelerde seller ve heyelanlara neden olduğunu açıkladı.

Fucien eyaletinde sel sularına kapılan bir kişi yaşamını yitirirken Cuciang eyaletinde kaybolan 33 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tayfundan etkilenen bölgelerde uçak seferleri ertelendi, resmi dairelerle okullar tatil edildi.

Binlerce kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hafta başında Tayvan’da etkili olan Megi tayfununun yol açtığı seller nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 527 kişi yaralanmıştı.