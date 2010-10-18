Uzak Doğuda Megi tayfunu

T24 - Filipinler'in son yıllarda tanık olduğu en kuvvetli tayfun Megi, ülkenin kuzeydoğu kıyısını vurdu. CnnTürk'ün verdiği habere göre Vietnam'da ise otobüs taşan nehrin sularına kapıldı, 20 kişi kayboldu.



Tayfunun saatteki rüzgar hızının 225 kilometreye çıktığı bildirildi.



100 bin dolayında kişinin evlerinden ayrılarak güvenli yerlere sığınırken, meteoroloji, tayfunun güzergahındaki milyonlarca vatandaşa ve pirinç çiftçisine uyarılarda bulundu.



Meteoroloji uzmanı Robert Sawi, tayfunun Isabela eyaletindeki Palanan Koyunu vurduğunu, kuzeydeki Luzon adasından geçerken seller ve toprak kaymalarına yol açabileceğini belirtti.



Vietnam'da da etkili



Son sellerde 21 kişinin yaşamını yitirdiği Vietnam'ın da Megi tayfununa karşı hazırlandığı kaydedildi.



Ülkenin orta kesimlerinde Dak Nong'dan başkent Hanoy'a gitmekte olan otobüsün şoförüyle 16 kişinin de yüzerek ya da elektrik direkleri ve ağaçlara tırmanarak kurtulduğu belirtildi.



Yetkililer, kayıp 20 kişinin ölmüş olabileceğini kaydetti. Kurtarma ekiplerinin otobüsü hala aradığı bildirildi.



Çin'in güneyi sular altında



Çin'in güneyindeki Haynan adası da, şiddetli yağışlar nedeniyle yine sular altında kaldı.



Şinhua haber ajansı, cuma gününden beri etkili olan yağışların 1 milyon 300 bin kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini ve 140 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.



Adada çok sayıda ev hasar görürken, 84 ilk ve ortaokulda eğitime ara verildi. Yetkililer yağışların yol açtığı doğrudan maddi kaybın 1,52 milyar yuan (232 milyon ABD Doları) civarında olduğunu belirtti.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Filipinler'i etkileyen ve süper tayfun olarak nitelenen Megi tayfununun yarın Güney Çin Denizine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.



Hızı saatte 200 kilometreyi geçen Megi tayfununun adı Korece'de "yayın balığı" anlamına geliyor.



Tayland'da aşırı yağış



Bir diğer asya ülkesi Tayland da, aşırı yağışın getirdiği sellerle boğuşuyor. 12 yerleşim, 1 metre yüksekliğinde sular altında.

