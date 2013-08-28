T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çin'de organ tacirleri 6 yaşındaki çocuğun gözlerini oydu

Çin'in Shanxi Eyaleti'ne bağlı Fenxi kentinde 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp gözlerini oydular

28 Ağustos 2013 16:54

Çin'de organ tacirlerinin 6 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp gözlerini oyarak aldıkları belirtildi

Shanxi TV'nin haberine göre olay, Çin 'in Shanxi Eyaleti'ne bağlı Fenxi kentinde meydana geldi. 6 yaşındaki çocuk evinin önünde tek başına oyun oynarken, biri kadın iki kişi tarafından kaçırıldı. Çocuğu yaklaşık 4 saat sonra baygın halde boş bir arazide bulan ailesi çocuğun yüzünün kanlar içinde olduğunu gördü. Aile çocuğa yakından bakınca gözlerinin oyulmuş olduğu ortaya çıktı. Çevrede yapılan araştırma sonucunda çocuğun oyulan gözleri de bulundu ancak çıkarılan göz yuvarlaklarının kornealarının alınmış olduğu tespit edildi. Polis organ kaçakçılarının yakalanması için başlarına 100 bin yuan (yaklaşık 16 bin dolar) ödül koydu.

ETİKETLER

çinorgan tacirlergözoydularçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24