Çin'de organ tacirleri 6 yaşındaki çocuğun gözlerini oydu

Çin'de organ tacirlerinin 6 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp gözlerini oyarak aldıkları belirtildi

Shanxi TV'nin haberine göre olay, Çin 'in Shanxi Eyaleti'ne bağlı Fenxi kentinde meydana geldi. 6 yaşındaki çocuk evinin önünde tek başına oyun oynarken, biri kadın iki kişi tarafından kaçırıldı. Çocuğu yaklaşık 4 saat sonra baygın halde boş bir arazide bulan ailesi çocuğun yüzünün kanlar içinde olduğunu gördü. Aile çocuğa yakından bakınca gözlerinin oyulmuş olduğu ortaya çıktı. Çevrede yapılan araştırma sonucunda çocuğun oyulan gözleri de bulundu ancak çıkarılan göz yuvarlaklarının kornealarının alınmış olduğu tespit edildi. Polis organ kaçakçılarının yakalanması için başlarına 100 bin yuan (yaklaşık 16 bin dolar) ödül koydu.