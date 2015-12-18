Çin’de kırmızı alarm



Pekin‘de hava kirliliği nedeniyle verilen alarmın kaldırılmasından bir hafta sonra, kent yönetimi yeniden kırmızı alarm verdi.

Çevre yetkilileri, havada yüksek oranda toz partikülleri bulunduğu uyarısını yaptı.

Özel araçların yarısına trafiğe çıkma yasağı getirilirken, fabrikalar kapandı, inşaatlar durduruldu.

Pekin, en son 7 Aralık'ta kırmızı alarma geçmiş ve alarm üç gün sonra kaldırılmıştı. Söz konusu alarm sistemi 2013 yılında kurulmuştu.

Havadaki tehlikeli PM2.5 partiküllerinin oranı Pekin'de zaman zaman metreküp başına 600 mikrogramı aşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, güvenli PM2.5 oranını ortalama 24 saat içinde metreküp başına 25 mikrogram olarak bildiriyor.