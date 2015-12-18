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Yaşam
Deutsche Welle

Çin’de kırmızı alarm

Çin’in başkenti Pekin’de, kent yönetimi hava kirliliği nedeniyle bir kez daha en yüksek alarm seviyesi olan “kırmızı alarm“ verdi.

18 Aralık 2015 11:32


Pekin‘de hava kirliliği nedeniyle verilen alarmın kaldırılmasından bir hafta sonra, kent yönetimi yeniden kırmızı alarm verdi.

Çevre yetkilileri, havada yüksek oranda toz partikülleri bulunduğu uyarısını yaptı.

Özel araçların yarısına trafiğe çıkma yasağı getirilirken, fabrikalar kapandı, inşaatlar durduruldu.

Pekin, en son 7 Aralık'ta kırmızı alarma geçmiş ve alarm üç gün sonra kaldırılmıştı. Söz konusu alarm sistemi 2013 yılında kurulmuştu.

Havadaki tehlikeli PM2.5 partiküllerinin oranı Pekin'de zaman zaman metreküp başına 600 mikrogramı aşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, güvenli PM2.5 oranını ortalama 24 saat içinde metreküp başına 25 mikrogram olarak bildiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PekinAralıkPM2.5SağlıkDeutsche Welle Türkçe AFP BS/NH

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