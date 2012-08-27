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Yaşam

Çin'de kaza: 36 ölü!

Çin'de bir yolcu otobüsünün metanol yüklü tankere çarpması sonucunda otobüste uyumakta olan 36 yolcu hayatını kaybetti

27 Ağustos 2012 15:55

Çin'in Shaanxi eyaletinde çift katlı ve yataklı bir yolcu otobüsünün metanol yüklü tankere arkadan çarpması sonucu oluşan kazada 36 kişi hayatını kaybetti.

Yangan şehrinde yerel saatle gece yarısı 02.00 sularında meydana gelen kazada 36 kişinin yanarak can verdiği bildirildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 39 kişi taşıyan otobüsün, tankere arkadan çarpması sonucu iki aracında aynı anda alev aldığı belirtildi. Yangın sonucu iki araç da kül olurken, kaza sebebi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Felaketle ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, otobüste bulunan 3 kişinin ise hayatını kurtarmayı başardığı ve hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Kazada tanker şoförü yara almazken, ölenlerin hepsinin yolcu otobüsünde yer aldığı ifade edildi.

Resmi verilere göre, Çin'de meydana gelen trafik kazalarında her yıl ortalama 70 bin kişi hayatını kaybediyor, 300 bin kişi yaralanıyor.

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Çinyolcu otobüsümetanoltankerkazaShaanxi

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