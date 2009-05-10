Çin’de ilk şüpheli domuz gribi vakası

Çin’de ilk şüpheli H1N1 gribi vakasına rastlandı.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Çengdu’da Bao soyadlı 30 yaşındaki bir erkekte A tipi H1N1 gribi şüphesi olduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu kişinin dün Japonya ve Pekin aktarmalı olarak üniversite öğrenimi gördüğü ABD’den döndüğü bilgisine yer verildi.



ABD aktarmalı olarak Kanada’dan Japonya’ya gelen üç Japon vatandaşında H1N1 gribi görülmesi üzerine Çin makamları daha sonra Çin’e gelen aynı uçaktaki 7 kişiyi karantinaya almıştı.



Çin makamları 30 Nisanda H1N1 tipi grip tespit edilen bir Meksikalı ile yolculuk eden 166 kişiyi bir hafta gözetimde tutmuştu.

