Çin'de hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor

Çin'in başkenti Pekin'de, hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor. Yetkililer, Pekin halkından gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istedi.

20 milyon nüfuslu başkentte hava kirliliği, haftasonu insan sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı.

Gözlem istasyonlarının verilerine göre, hava kirliliği farklı semtlerde insanlar için güvenli olan seviyenin 30 - 45 katı üzerine çıktı.

Çevreci Greenpeace Örgütü de Pekin'deki hava kirliliğinin şimdiye kadar kaydedilmiş en üst düzeye ulaştığını duyurdu.

Çinli yetkililer, özellikle yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere, halktan gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istedi.

Dışarı çıkanların bazıları maske taktı, bazıları ise yüzlerini kapattı.

Hava kirliliği nedeniyle, Pekin yoğun bir dumanın altında kalırken; kimi semtlede görüş mesafesi 500 metreye kadar düştü.

Pekin'deki bu yoğun kirliliğin nedeni ise araçların çıkardığı egzoz dumanı ve kömürle ısınılması.

Hava kirliliğinin solunum enfeksiyonuna, kalp hastalıkları ve karaciğer kanserine neden olduğuna işaret ediliyor.

Pekin'de hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliğinin etkisini Salı gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.