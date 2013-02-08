Çin'de evlilik baskısına çözüm, kiralık sevgili

Çin 'in en popüler çöpçatanlık sitesi Taobao, evlilik konusunda toplumsal baskıya maruz kalan kadınlara ‘kiralık erkek arkadaş’ yöntemiyle çözüm sunuyor. Bekar bir kadın günde 50 dolar karşılığında 'erkek arkadaş' kiralayarak, kendisine tatillerde eşlik etmesini sağlayabiliyor.

Bazı ilanlarda tam hizmet listesini görebilmek de mümkün oluyor. Örneğin; ''Bir kadına akşam yemeği için eşlik etmenin saati 5 dolar, yanaktan öpücük 8 dolar, müşterinin evinde yeni yıl gecesini geçirmek ise 80 dolar. Kiralık arkadaşın geceyi evde geçirmesi durumunda yatakta uyumanın maliyeti 80 dolar, kanepede uyumanın maliyeti ise 95 dolar.''

Çin'in en büyük arkadaşlık sitelerinden biri olan Baihe.com'da danışman olarak çalışan Zhou Şiaopeng, yeni yıl boyunca gençlerin evlenmesi konusundaki baskının daha da artacağını söylerken, "Bir masanın etrafında oturan bir grup insanı düşünün. Çinliler yemek için bir araya gelmeyi çok severler. Yeni yıl gecesi herkes çiftler halinde oturur, kardeşleriniz eşleriyle yanyana oturuyor. Bir tek bekar kalan sizseniz üzerinizdeki baskıyı ve gerginliği bir düşünün." şeklinde konuştu.

Çin'in kuzeydoğusundan gelen Ding Na ise "Yaşım oldukça ilerledi, neredeyse 30'a basacağım ancak hala bekarım. Baskı altındayım. Kız kardeşlerim, akrabalarım hepsi neden evlenmediğimi soruyor. Beni aradıklarında telefonu açmaya korkuyorum" diyerek yaşadığı baskıyı anlatıyor.

Tianjin'den tarım ürünleri satan Li Le de, Çin yeni yılı için kiralık erkek arkadaş olmaya karar vermiş. Biraz utanarak ilk defa bu sene ailesini görmek yerine yeni yıla bir kadının yanında "kiralık sevgili" olarak gireceğini söyledi. Bunu para için yapmadığını belirten Li Le, "Çok heyecanlı bir iş. Benim ilgi alanlarımı paylaşan birini bulabilirim ve bu ikimizi de çok mutlu edebilir" ifedelerini kullandı.

Li'yi şimdiye kadar yaklaşık 30 kadın aramış ancak Yeni yılı birlikte geçirmek için kendisini evine davet edecek kadar güvenecek birini bulmanın zor olduğunu söylüyor.



(BBCTürkçe)