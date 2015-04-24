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Dünya

Çin'de cenazelere striptizci çağırmak yasaklandı

Çinli yetkililerin, cenazelere striptizci çağırmayı yasakladığı bildirildi

24 Nisan 2015 17:20

Çin’de cenazelere striptizci çağırmak yasaklandı. Son zamanlarda artış gösteren akımda aileler “zenginliklerini göstermek” amacıyla yakınlarının son yolculuğuna striptizci çağırıyordu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, mirasın cenazeye gelen dansçılara verildiği belirtilirken, Kültür Bakanlığı yetkilileri bu uygulamanın “toplum davranışına zararlı” olduğunu söyledi. Geçen haftalarda iki cenazeye baskın yapıldığı belirtilirken, ülkenin Hebei bölgesinde Mart’taki bir cenazede çekilen fotoğraflar şaşkınlık yaratmıştı.

Tayvan'da bir kadın, bu ayın başlarında hayatını kaybeden eşinin cenazesine striptizcileri çağırmış ve şaşkınlık yaratmıştı.  

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