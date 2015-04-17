'Çapkın' eşinin cenazesine striptizci çağırdı

Tayvan'da bir kadın, hayatını kaybeden eşinin cenazesine striptizcileri çağırdı. Uygulama, ülkede 1970'lerden bu yana yaygın.

Mirror'da yer alan habere göre, Jian olarak anılan kadın, eşini unutulmaz bir merasimle son yolculuğuna uğurlamak için iki striptizci ayarladı. Eşinin çapkın olduğunu söyleyen kadın, cenaze töreni için striptizci ayarlamanın uygun olacağını düşünmüş.

Felç geçirip ölen adamın törene katılan dostları ve ailesi ise tabutun etrafında neredeyse çıplak dans eden kadınları görünce şoke oldu. Striptizciler tabutun etrafında Maroon 5'ın meşhur şarkısı Moves Like Jagger'la dans etti.

Ölen kişiye hürmet artıyor

Tayvan'da cenazelerde striptizciler 1970'lerden bu yana kullanılıyor. Çünkü Tayvan kültüründe bir cenazeye ne kadar insan katılırsa ölene kişiye o kadar hürmet gösterilmiş sayılıyor. Bu tarz yöntemlerle de cenazeye katılımın artması sağlanıyor.

Güney Carolina Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Marc Moskowitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Geleneksel Çin ve çağdaş Tayvan kültüründe, bir organizasyonun eğlenceli ve kayda değer bulunması için çok gürültülü ve kalabalık olması gerekiyor" dedi.