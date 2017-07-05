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Yaşam

Çin’de 5 bin yıllık ‘devler mezarlığı’ bulundu

Kemikleri bulunan insanlar, 2 metreye yakın boylarıyla ortalama bir kişiden çok daha iriydi

05 Temmuz 2017 17:33

Çeviri: T24

Çin’de boyları 2 metreye yakın olan ve savaşçı oldukları tahmin edilen kişilerin gömüldüğü 5 bin yıllık bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

Telegraph gazetesinin haberinde, Çin’in doğusundaki Ciocia köyünde arkeologlar tarafından bulunan mezarlıkta bulunan kemiklerin ortalama 1,8 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Uzmanların ‘dev’ olarak nitelediği bu kişiler, muhtemelen 2 metreye yakın boylarıyla ortalama bir kişiden çok daha iriydi.  

Kemikleri inceleyen ekipten Şandong Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Fang Hui, “Bu sadece kemik yapılarıyla ilgili değil. Bugün hayatta olsalardı bu insanlar muhtemelen 1,9 metreden daha uzun olurdu” dedi. 

Arkeologlar ise, dev mezarların gömülen kişilerin önemli kişiler olduğunu, savaşçı sınıfına mensup olabileceklerini ve iyi beslendiklerini gösterdiğini vurguladı. 

Bugün bölgede yaşayanların ortalama boyu yaklaşık 1,7 metre civarında.

Kazılarda 104 ev kalıntısı ile Neolotik döneme ait birçok tarihi eser de toprak altından çıkarıldı.

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Çindevler mezarlığıŞandong Üniversitesi

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