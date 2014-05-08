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Yaşam

Çin'de 4 bin yıllık sulama sistemi bulundu

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 4 bin yıllık sulama sistemi ve 147 metre uzunluğunda bir baraj bulundu

08 Mayıs 2014 13:39

Çin'in Çıngdu şehrindeki bir inşaat sahasında antik sulama sistemiyle 147 metre uzunluğunda bir barajın ortaya çıkarıldığı belirtildi. Barajın tabanda 14, tepe noktasında ise 12 metre genişliğinde, elle kazılmış sekiz oluktan oluştuğu ve 1,3 metre yüksekliğinde olduğu ifade edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer barajın etrafında beş ev kalıntısı ile 54 mezarın bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, barajın Yangzı Nehri civarında şu ana kadar bulunan en eski baraj ve sulama sistemi olduğunu açıkladı.

Yeni bulunan sulama sisteminin, bölgenin kültür miraslarından Duciangyan sulama sisteminden 2 bin yıl daha eski olduğu açıklandı.

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