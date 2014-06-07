'Cinayetten sonra Asuman'la buluştuk, 'senin için işledim' dedim'

Konya Selçuk Üniversitesi’ndeki doçent cinayetinin katil zanlısı Prof. Dr. Ahmet Gülce, emniyetteki ifadesinde “Evde kanlı elbiselerimi değiştirdim. Otele giderek Asuman’ı aradım, buluştuk. ‘Senin için cinayet işledim’ dedim. Bana bağırıp uzaklaştı. Önce fakülteye dönüp cesedi yok etmeyi planladım, sonra yakalanırım diye korktum. Yakalamasaydınız intihar edecektim” dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi’nde Türkiye’yi şoke eden doçent cinayeti çözülüyor. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, şüpheli Prof. Dr. Ahmet Gülce’nin Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i, sekreter Asuman S.’yi elinden aldığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gülce (55), idari işler ve sekterlik yapan evli Asuman S. (35) ile gönül ilişkisi yaşadı. Asuman S.’nin, kısa bir süre önce Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Celalettin Özdemir’le (42) de yakınlaştığı ileri sürüldü. Bunun üzerine doçent ile profesör arasında 30 Mayıs cuma günü öğrencilerin önünde tartışma çıktı.

Bıçakla gitti

Olayın duyulmasının ardından Prof. Dr. Gülce’nin eşi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce’nin de devreye girmesiyle Asuman S., Turizm Fakültesi’ne gönderildi. 1 çocuk babası Gülce, eşinden 6 ay önce boşanan 2 çocuk babası Özdemir’in kendisine öğrencilerin önünde hakaret etmesi ve Asuman S.’nin fakülteden sürülmesi üzerine 2 Haziran Pazartesi günü yanına bıçak alıp fakülteye gitti.

Cinayetten emekli

Özdemir’i odasında boğazını keserek öldürdü. Bir gün sonra 3 Haziran’da da emeklilik dilekçesini verdi. Dilekçe işleme alındı, 4 Haziran’da bölüm başkanlığı görevi sonra erdi. Ceset, ağır kokuların gelmesi üzerine 5 Haziran’da açılan odada bulundu.

‘Tacize katlandım’

Aynı gün Prof. Gülce trafikte yakalandı. Profesörün ifadesinden sonra gözaltına alınan Asuman S.’nin “Ahmet Hoca bana ilgi duyuyordu. Ancak bir ilişki yaşamadım. İşten atılacağımdan korktuğum için tacizlerine katlanmak zorunda kaldım. Ölen Özdemir ile de ilişkim yok” dediği öne sürüldü.

Prof. Gülce ile Asuman S. savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Gülce tutuklanırken, Asuman S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetten sonra otelde buluştuk

Prof. Dr. Ahmet Gülce’nin emniyetteki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: “Uzun zamandır Asuman ile görüşüyorduk. Gönül ilişkimiz vardı. Çeşitli tarihlerde 100 bin liraya yakın bir para da verdim. Ancak son aylarda benimle görüşmemeye başladı. Özdemir ile ilişkisi olduğunu öğrendim. Özdemir’i uyardım. Ancak beni öğrencilerin önünde küçük düşürdü. YÖK’e ve eşime beni şikâyet etmekle tehdit etti. Odasına konuşmaya gittim. Kendimden geçmişim.

‘İntihar edecektim’

Evde kanlı elbiselerimi değiştirdim. Otele giderek Asuman’ı aradım, buluştuk. ‘Senin için cinayet işledim’ dedim. Bana bağırıp uzaklaştı. Önce fakülteye dönüp cesedi yok etmeyi planladım, sonra yakalanırım diye korktum. Yakalamasaydınız intihar edecektim.”