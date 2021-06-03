Cinayetten kısa bir süre önce Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı

Kıbrıs Postası gazetesi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından yeniden gündeme gelen öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’ya cinayetten kısa bir süre önce gönderilen tehdit mektubunu yayımladı.

Kıbrıs Postası, mektubun üzerinde herhangi bir tarih bulunmadığını ancak cinayetten kısa bir süre önce gönderildiği düşünüldüğünü yazdı.

“Ey Gafiller, Bay, Bayan, Mutlu ve İlkay Adalı” diye başlayan tehdit mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

“Biz Doğu, Güneydoğu Anadolu'muzda, kahramanca Türklüğe yakışır bir şekilde Ermeni bozuntusu kuyruklu vahşi Kürtlerle uğraşırken, siz Yavru Vatanda karı-koca, hem de basın vasıtasıyla Türkiye ve Türklere karşı adeta Rum yanlısı hareket ve hakaretlerde bulunuyorsunuz.

Kanınız Türk kanı olsaydı kesinlikle yapmazdınız, ne çabuk kahpe Rum'un zulmünü, tecavüzlerini unuttunuz. Sizi Rum çizmesinden kim kurtardı, utanmazlar, kanı bozuklar, unutmayın ki Bir Türk Dünyaya Bedeldir. Anadolu ve Kıbrıs, yüce Türk Milletinindir. Türk kanı taşımıyorsanız, defolun kahpe Rum'a! Sakin olun hareketlerinizi düzeltin.”

Peker ne demişti?

Sedat Peker yayımladığı 7. videoda gazeteci 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.

TIKLAYIN - Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayeti hakkında ifade vermek için adliyede

TIKLAYIN -KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklama

TIKLAYIN - Kutlu Adalı'nın yeğeni: Mehmet Ağar’dan böyle bir şeyi kim istedi